SON DAKİKA | THY duyurdu: Deprem bölgesinden dönüş seferleri ücretsiz olacak | Video

Son dakika haberi: Türk Hava Yolları, depremden etkilenen illerden yapılacak dönüş seferlerinin 13 Şubat'a kadar ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." dedi.