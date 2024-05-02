SON DAKİKA | Ticaret Bakanlığı duyurdu: İsrail ile ihracat ve ithalat tamamen durduruldu
Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığı, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail hükümeti, Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacak." denildi.
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