Video Haber Son dakika! TSK'dan operasyon! Afrin'e saldıran PKK/YPG vuruldu | Video

Son dakika! TSK'dan operasyon! Afrin'e saldıran PKK/YPG vuruldu | Video

Son dakika! TSK'dan operasyon! Afrin'e saldıran PKK/YPG vuruldu | Video
13.06.2021 | 17:05

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TSK'nın Tel Rıfat'ta, terör örgütü tarafından sözde karargah olarak kullanılan 3 bina ile 1 barınak ve mevziyi vurduğu, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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