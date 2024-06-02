Video Haber Son dakika: Tunceli Akpazar'da yenilenen seçimi AK Parti kazandı
Son dakika: Tunceli Akpazar'da yenilenen seçimi AK Parti kazandı

Son dakika: Tunceli Akpazar'da yenilenen seçimi AK Parti kazandı

02.06.2024 | 18:30

Son dakika: Belediye seçimleri tekrarlanan Tunceli'nin Akpazar beldesinde seçimi AK Parti kazandı.

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