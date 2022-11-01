Son Dakika: Türk bayrağını yere fırlatan Zeydan Karalar'a suç duyurusu! | Video

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Son dakika haberleri: Türk Hukuk Enstitüsü Adana İl Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Türk bayrağını yere fırlatan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında suç duyurusunda bulundu.