Video Haber Son Dakika: Türk bayrağını yere fırlatan Zeydan Karalar'a suç duyurusu! | Video
Son Dakika: Türk bayrağını yere fırlatan Zeydan Karalar'a suç duyurusu! | Video

Son Dakika: Türk bayrağını yere fırlatan Zeydan Karalar'a suç duyurusu! | Video

01.11.2022 | 15:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Türk bayrağını yere fırlatan Zeydan Karalar’a suç duyurusu! | Video 04:33
Son Dakika: Türk bayrağını yere fırlatan Zeydan Karalar'a suç duyurusu! | Video 01.11.2022 | 15:27
Son Dakika: Bakan Soylu’dan tatbikat açıklaması! Saat 18:57’de... | Video 01:46
Son Dakika: Bakan Soylu'dan tatbikat açıklaması! Saat 18:57'de... | Video 01.11.2022 | 14:46
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iddiasına tepki: Vahim ve utanç verici | Video 15:43
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına tepki: "Vahim ve utanç verici" | Video 01.11.2022 | 12:57
ÇEVKO Vakfı’ndan Sabah.com.tr’ye ödül! | Video 01:09
ÇEVKO Vakfı’ndan Sabah.com.tr’ye ödül! | Video 01.11.2022 | 12:29
Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Türkiye’yi yalanlarla karartmaya çalışmaktadır | Video 13:22
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Türkiye'yi yalanlarla karartmaya çalışmaktadır" | Video 01.11.2022 | 11:46
Son Dakika: Bahçeli’den ’Türkiye Yüzyılı’ mesajı: Milletin yeni bir zafer atılımı | Video 46:37
Son Dakika: Bahçeli'den 'Türkiye Yüzyılı' mesajı: "Milletin yeni bir zafer atılımı" | Video 01.11.2022 | 11:29
Böyle Erdoğan sevgisi görülmedi... Duvarındaki fotoğrafın yüzünde leke görünce hastaneye koştu | Video 01:39
Böyle Erdoğan sevgisi görülmedi... Duvarındaki fotoğrafın yüzünde leke görünce hastaneye koştu | Video 01.11.2022 | 11:25
Bakan Soylu’dan Afet İletişim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar | Video 04:25
Bakan Soylu'dan Afet İletişim Çalıştayı'nda önemli açıklamalar | Video 01.11.2022 | 10:40
Son Dakika: MİT’ten terör örgütü PKK/YPG’nin sözde sorumlusuna Suriye’de nokta operasyon | Video 01:54
Son Dakika: MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusuna Suriye'de nokta operasyon | Video 01.11.2022 | 09:43
Bursa’da soğuk hava deposunda büyük yangın! 3 işçi hastaneye kaldırıldı | Video 02:53
Bursa'da soğuk hava deposunda büyük yangın! 3 işçi hastaneye kaldırıldı | Video 01.11.2022 | 01:37
Başkan Erdoğan’dan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’ya tebrik | Video 02:05
Başkan Erdoğan’dan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’ya tebrik | Video 01.11.2022 | 00:10
SON DAKİKA HABERİ | EGM ve Jandarma Teşkilatı’ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu | Video 01:00
SON DAKİKA HABERİ | EGM ve Jandarma Teşkilatı'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu | Video 01.11.2022 | 00:09
Özcan Alper’e ’Şebnem Korur Fincancı’ tepkisi gösteren oyuncu Burak Haktanır A Haber’de konuştu | Video 22:04
Özcan Alper'e 'Şebnem Korur Fincancı' tepkisi gösteren oyuncu Burak Haktanır A Haber'de konuştu | Video 31.10.2022 | 22:20
Rusya’dan tahıl koridoru çıkışı! Ukrayna’ya çağrıda bulundular | Video 03:02
Rusya'dan tahıl koridoru çıkışı! Ukrayna'ya çağrıda bulundular | Video 31.10.2022 | 22:26
AK Parti’de Mahir Ünal görevden affını talep etti: Özlem Zengin yeni Grup Başkanvekili oldu | Video 00:52
AK Parti'de Mahir Ünal görevden affını talep etti: Özlem Zengin yeni Grup Başkanvekili oldu | Video 31.10.2022 | 22:24
İngiltere bu cinayeti konuşmuştu: DJ Koray Alpergin arkasında bıraktığı soru işaretleriyle bugün son yolculuğuna uğurlandı | Video 00:29
İngiltere bu cinayeti konuşmuştu: DJ Koray Alpergin arkasında bıraktığı soru işaretleriyle bugün son yolculuğuna uğurlandı | Video 31.10.2022 | 20:52
AK Partili Mahir Ünal: Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim | Video 01:08
AK Partili Mahir Ünal: Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim | Video 31.10.2022 | 19:15
Son dakika haberi | AK Parti Sözcüsü Çelik’ten MYK sonrası önemli açıklamalar | Video 34:47
Son dakika haberi | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar | Video 31.10.2022 | 18:53
İstanbul’da yine metrobüs çilesi! İstop etti, vatandaşlar yaya kaldı! İşte o görüntüler | Video 00:22
İstanbul’da yine metrobüs çilesi! İstop etti, vatandaşlar yaya kaldı! İşte o görüntüler | Video 31.10.2022 | 18:39
Maden faciasında iki mühendise tutuklama | Video 02:17
Maden faciasında iki mühendise tutuklama | Video 31.10.2022 | 18:18

Son dakika haberleri: Türk Hukuk Enstitüsü Adana İl Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Türk bayrağını yere fırlatan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında suç duyurusunda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA