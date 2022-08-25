Video Haber SON DAKİKA! Türk F-16'larına Yunan tacizi! MSB kaynakları: "Gerekli karşılık verildi" | Video
SON DAKİKA! Türk F-16'larına Yunan tacizi! MSB kaynakları:

SON DAKİKA! Türk F-16'larına Yunan tacizi! MSB kaynakları: "Gerekli karşılık verildi" | Video

25.08.2022 | 10:28

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, NATO görevi yapan 2 Türk F-16 savaş uçağının, Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildiğini aktardı. Türk uçaklarının da radar kilidi atarak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdiği öğrenildi.

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