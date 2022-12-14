Video Haber SON DAKİKA: TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklamalar! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklamalar! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video

SON DAKİKA: TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklamalar! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video

14.12.2022 | 18:39

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Asgari ücret 2023 son dakika haberi...Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantı öncesi Bakan Bilgin'den dikkat çeken asgari ücret zammı mesajı geldi. Yıl sonu yaklaşırken, 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ ve TİSK'ten asgari ücret maaş zammı için ilk açıklama geldi. Öte yandan tüm veriler asgari ücret için o rakamı işaret etti.

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