SON DAKİKA: TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklamalar! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:49
Emine Erdoğan Türkmen El Sanatları Sergisi'ni gezdi | Video 14.12.2022 | 19:05
00:29
Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 14.12.2022 | 18:58
00:54
Borsa günü nasıl kapattı? | Video 14.12.2022 | 18:45
02:12
08:00
02:49
04:15
Salih Tuna | Karakterine ihanet etti 14.12.2022 | 16:50
03:47
Melih Altınok | Erdoğan bitti demeden bitmez 14.12.2022 | 16:47
03:05
Mehmet Barlas | Ekonomi'de güzel haberler 14.12.2022 | 16:43
00:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile görüştü | Video 14.12.2022 | 13:54
03:15
03:00
Başkan Erdoğan, Türkmenistan ve Azerbaycan liderleri ile görüşüyor | Video 14.12.2022 | 10:50
05:53
00:24
Niğde'de trafik kazası! 1 kişi hayatını kaybetti | Video 13.12.2022 | 23:26
00:25
Cami hırsızı yakalandı! | Video 13.12.2022 | 23:22
01:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da | Video 13.12.2022 | 23:15
01:11
00:39
CHP’li yöneticiden gazeteciye yumruklu saldırı kamerada | Video 13.12.2022 | 21:43
00:10
Asgari ücret 2023 son dakika haberi...Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantı öncesi Bakan Bilgin'den dikkat çeken asgari ücret zammı mesajı geldi. Yıl sonu yaklaşırken, 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ ve TİSK'ten asgari ücret maaş zammı için ilk açıklama geldi. Öte yandan tüm veriler asgari ücret için o rakamı işaret etti.