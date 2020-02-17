Son dakika! Türk Silahlı Kuvvetleri Gözlem Noktası'na taciz ateşi! | Video
Son dakika haberi... (TSK) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Şeyh Akil'deki gözlem noktasına taciz ateşi açıldı! Açılan taciz atışında 2 sivilin yaralandığı açıklanırken aşılan ateşe misliyle karşılık verildiği bildirildi.
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