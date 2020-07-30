Video Haber Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Ordusu'nun ortak tatbikatından flaş görüntüler | Video

Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Ordusu'nun ortak tatbikatından flaş görüntüler | Video

Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Ordusu'nun ortak tatbikatından flaş görüntüler | Video
30.07.2020 | 12:07

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Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Ordusu'nun müşterek tatbikatından ilk görüntüleri Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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