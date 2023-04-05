SON DAKİKA: Türkiye hava sahasını kapattı! Dışişleri'nden açıklama... | Video

Son dakika haberi: Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi nedeniyle Türkiye hava sahasını kapattı. Buna göre; Irak Süleymaniye'ye giden uçaklar Türkiye'den geçemeyecek.