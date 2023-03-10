SON DAKİKA | Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısı! Bakan Kurum: 13 kurul oluşturulacak | Video

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ikinci toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Hasar tespiti incelediğimizde yıkılan binaların yüzde 96,7'sinin 99 öncesi yapılan yapılar olduğunu görüyoruz." dedi. Bakan Kurum, şehirleri afetlere karşı dirençli hale getirmek için alt komisyonların belirlendiğini ifade ederek "Plan kapsamında toplam 13 kurul oluşturulacak." şeklinde konuştu.