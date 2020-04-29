Son dakika: Türkiye'de 7 bin 428 sağlık çalışanına corona virüs bulaştı! Bakan Koca açıkladı... | Video
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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs salgınıyla ilgili alınan tedbir ve önlemler kapsamında toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Türkiye'deki corona virüs vakalarıyla ilgili değerlendirmelerinin ardından enfekte olan sağlık çalışanı sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "1 milyon 100 bin sağlık çalışanımız içinde toplam enfekte sayımız 7 bin 428" ifadelerini kullandı.