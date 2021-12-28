Son dakika: Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı! Saldırgan kıskıvrak yakalandı | Video
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Son dakika haberleri: Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.