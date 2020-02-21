Son dakika! Türkiye'yi sarsan Ceren Damar cinayetinde katilin cezası belli oldu | Video
Son dakika haberi... Üniversitedeki odasında katledilen akademisyen Ceren Damar'ın katili Hasan İsmail Hikmet'in cezası son duruşmada açıklandı! Akademisyen Ceren Damar'ın katili Hasan İsmail Hikmet'in dava boyunca yaptığı yasak aşk iftiralarına tepkiler sürerken son duruşmada açıklanan karar sevinçle karşılandı. Akademisyen Ceren Damar'ı üniversitedeki odasında vahşice katleden katil Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı!
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