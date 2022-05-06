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OTOMATİK OYNAT
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Son Dakika: Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Yaralılar var | Video 06.05.2022 | 11:13
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Binali Yıldırım’ın esprili ‘aksakallı’ anlatımı kahkahaya boğdu | Video 06.05.2022 | 10:39
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Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır’ın fonlama itirafı "Sayende!" | Video 06.05.2022 | 08:53
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Cadde ortasında çarpışan otomobiller işyerine girdi 3 yaralı | Video 06.05.2022 | 00:59
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Meksika’da şiddetli yağış sele neden oldu | Video 05.05.2022 | 23:32
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Son dört günde bin 391 gözaltı... Hepsi sınır dışı edilecek... | Video 05.05.2022 | 20:59
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Esenler katilin emniyete getirilişi | Video 05.05.2022 | 17:42
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Okan Müderrisoğlu | Sokak, kayıt dışı aktörler ve CHP... 05.05.2022 | 16:00
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HDP'li vekilden şehit çocuğu polise küstah sözler: Düşman... | Video 05.05.2022 | 15:13
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Beyoğlu'nda 120 düzensiz göçmen yakalandı | Video 04.05.2022 | 23:45
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Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor | Video 04.05.2022 | 22:25
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Kırım Türkü çocuklardan Emine Erdoğan'a videolu bayram tebriği | Video 04.05.2022 | 21:32
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Rus ordusunun Azovstal fabrikasını vurduğu anlar paylaşıldı | Video 04.05.2022 | 21:16
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Rusya, Ukrayna topraklarına seyir füzesi fırlattığı anları paylaştı | Video 04.05.2022 | 18:49
Son dakika haberi: Tuzla tersanesindeki gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu. İlk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı...