Video Haber SON DAKİKA: Tuzla'da boya fabrikasında meydana gelen patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! | Video
SON DAKİKA: Tuzla'da boya fabrikasında meydana gelen patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! | Video

SON DAKİKA: Tuzla'da boya fabrikasında meydana gelen patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! | Video

29.04.2022 | 17:11

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Son dakika haberi: Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangında 3 kişi öldü, 9 kişi ise hafif yaralandı. Fabrikada ilk patlama anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde fabrikada şiddetli bir patlamanın meydana geldiği görülüyor. Ardından fabrikada çıkan yangın esnasında tekrar bir patlamanın daha yaşandığı, çevredekilerin büyük panik yaşadığı görülüyor.

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