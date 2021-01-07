Son dakika: Twitter'dan ABD Başkanı Donald Trump'a sansür | Video
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Son dakika gelişmesi...ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Kongre binasını basan destekçilerine bir video mesaj gönderdi. Twitter ise yayınlanan bu mesaja erişimi kısıtladığını duyurdu.