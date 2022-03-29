Son Dakika | Ukrayna Heyeti: "Güvenlik garantilerinde anlaşamadık!" | Video

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Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantı sona erdi. Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada, "Güvenlik garantilerinde anlaşmak mümkün olmadı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "İki hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz." denildi..