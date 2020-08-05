Son dakika: Ukraynalı modele darp olayında Çeşme kaymakamının görev yeri değiştirildi | Vİdeo

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, 4 gün önce iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo Beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramıştı. Saldırıya uğrayan model Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Olayın ardından bugün gelen son bilgilere göre İçişleri Bakanlığ'nca Çeşme kaymakamı Mehmet Kara'nın görevi yeri değiştirildi.