Video Haber SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e önemli açıklamalar

SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e önemli açıklamalar

SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e önemli açıklamalar
02.04.2021 | 16:27

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'e özel bir röportaj verdi. Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul için 2021'de adım atılacağını ifade ederken, Sabiha Gökçen Metrosu için de tarih verdi. Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattının Haziran ayında açılmasını planladıklarını söylerken, Türkiye genelindeki çalışmalarda gelinen son noktayı da aktardı.

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