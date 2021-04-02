SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e önemli açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'e özel bir röportaj verdi. Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul için 2021'de adım atılacağını ifade ederken, Sabiha Gökçen Metrosu için de tarih verdi. Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattının Haziran ayında açılmasını planladıklarını söylerken, Türkiye genelindeki çalışmalarda gelinen son noktayı da aktardı.