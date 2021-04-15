Video Haber Son dakika: Ülke bu olayı konuşuyor! Aşı kararını açıklarken bayıldı | Video

Son dakika: Ülke bu olayı konuşuyor! Aşı kararını açıklarken bayıldı | Video

Son dakika: Ülke bu olayı konuşuyor! Aşı kararını açıklarken bayıldı | Video
15.04.2021 | 00:02

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Danimarka’da İlaç Ajansı’nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen, Covid-19’a karşı geliştirilen AstraZenaca aşısının kan pıhtılaşma vakaları nedeni ile ülkede kullanımının durdurulduğunun açıklandığı basın toplantısında bayıldı.

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