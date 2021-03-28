Son dakika | Vaka sayısında patlama sonrası Kabine toplanıyor; İşte masadaki iller! | Video
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AK Parti'de kongrede yapılan yönetim değişiklikleri, Mahir Ünal'ın "Cumhurbaşkanımız düzenlemeye gidecektir" ve Ömer Çelik'in "Karar Cumhurbaşkanımızdadır" açıklamaları kabinede değişime dair gündemi sıcak tutarken vaka sayılarındaki büyük patlama koronavirüs tedbirlerini yeniden gündemin en üstüne çıkardı ve yapılan açıklamaya göre kabine yarın toplanıyor. Öngörülemez artış ve vaka sayılarına ulaşılması yeni tedbirler ve risk, renk haritasında değişimlerle ilgili gözleri kabine toplantısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevirdi