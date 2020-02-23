Son dakika! Van Başkale'yi vuran 5,9'luk depremle ilgili Jeoloji Mühendisi'nden canlı yayında vatandaşlara çok önemli uyarı | Video
Son dakika haberi... Van'ın Başkale ilçesinde hasar yıol açan 5,9'luk depremle ilgili Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz, canlı yayında çok önemli uyarılarda bulundu. Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz, Van Başkale'de hasara sebep olan 5,9'luk depremle ilgili olarak bölgede çığ tehlikesi dikkat çekti.
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