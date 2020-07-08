Son dakika: Van'da batan tekne enkazı böyle görüntülendi! 107 metre derinlikten ilk görüntüler... | Video

Son dakika haberi: Van'da 27 Haziran'da göle açılan ve kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmalarına başlanan teknenin yeri tespit edildi. Deniz Kuvvetlerinden bir ekip ile Milli Savunma Bakanlığınca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timinin de destek verdiği çalışmalarda, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla suyun altı tarandı. Batan tekneden ilk görüntüler ise böyle kaydedildi!