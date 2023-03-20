Video Haber Son dakika | Yaralar hızlı şekilde sarılıyor: 3 bakandan afet bölgesinde ortak açıklama | Video
Son dakika | Yaralar hızlı şekilde sarılıyor: 3 bakandan afet bölgesinde ortak açıklama | Video

Son dakika | Yaralar hızlı şekilde sarılıyor: 3 bakandan afet bölgesinde ortak açıklama | Video

20.03.2023 | 18:43

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, selin vurduğu Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, "Şanlıurfa'da dereleri rahatlatacak sıfırdan projelendirme çalışması içindeyiz" ifadelerine yer verirken Bakan Nebati ise, "Sel bölgesinde çalışmalar yüzde 90'ın üzerinde bitmiştir. Sel felaketinin yaraları hızlı bir şekilde sarılıyor. İfadelerini kullandı. Bakan Nebati, hasar tespiti yapılan yerlerde ödemeler yapıldığını da belirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika | Yaralar hızlı şekilde sarılıyor: 3 bakandan afet bölgesinde ortak açıklama | Video 16:18
Son dakika | Yaralar hızlı şekilde sarılıyor: 3 bakandan afet bölgesinde ortak açıklama | Video 20.03.2023 | 18:43
Hilal Kaplan | Bir dezenformasyon biçimi olarak anketler 03:21
Hilal Kaplan | Bir dezenformasyon biçimi olarak anketler 20.03.2023 | 16:57
Melih Altınok | Liyakat 03:02
Melih Altınok | Liyakat 20.03.2023 | 16:54
Mehmet Barlas | Dünyayı karıştıranlar Türkiye’de boş durur mu? 04:07
Mehmet Barlas | Dünyayı karıştıranlar Türkiye'de boş durur mu? 20.03.2023 | 16:49
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Mücadelemiz devam edecek! | Video 08:40
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Mücadelemiz devam edecek!" | Video 20.03.2023 | 16:22
HDP’li Mithat Sancar’ın o sözleri yeniden gündem oldu: CHP ile Öcalan ve PKK konusunda bir sorun yok | Video 00:18
HDP'li Mithat Sancar'ın o sözleri yeniden gündem oldu: "CHP ile Öcalan ve PKK konusunda bir sorun yok" | Video 20.03.2023 | 16:10
Sel bölgesindeki temizlik çalışmaları! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber’e konuştu | Video 04:43
Sel bölgesindeki temizlik çalışmaları! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber'e konuştu | Video 20.03.2023 | 15:59
CHP’li Emekli Amiral Türker Ertürk’ten tehdit dolu sözler! | Video 00:41
CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk'ten tehdit dolu sözler! | Video 20.03.2023 | 15:40
FOX TV’nin yalan haberine vatandaşlardan tepki: Buraya gelmişler ihmal arıyorlar, burada ihmal filan yok... | Video 01:46
FOX TV'nin yalan haberine vatandaşlardan tepki: "Buraya gelmişler ihmal arıyorlar, burada ihmal filan yok..." | Video 20.03.2023 | 14:58
Aman çocuklarınıza dikkat edin! YouTube Kids’te cinsel içerikler de var LGBT ile ilgili içerikler de! | Video 01:27
Aman çocuklarınıza dikkat edin! YouTube Kids’te cinsel içerikler de var LGBT ile ilgili içerikler de! | Video 20.03.2023 | 14:23
AK Parti’li Cevdet Yılmaz’ın annesi, Bingöl’de toprağa verildi | Video 03:35
AK Parti'li Cevdet Yılmaz'ın annesi, Bingöl'de toprağa verildi | Video 20.03.2023 | 14:16
Kılıçdaroğlu’ndan HDP’ye ziyaret! HDP koalisyondan ne talep etti? İşte ayrıntılar | Video 03:19
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye ziyaret! HDP koalisyondan ne talep etti? İşte ayrıntılar | Video 20.03.2023 | 14:08
Sabah.com.tr deprem bölgesinde! Söz depremzedelerin: Erdoğan ne söz verdiyse onu yapar! | Video 01:53
Sabah.com.tr deprem bölgesinde! Söz depremzedelerin: "Erdoğan ne söz verdiyse onu yapar!" | Video 20.03.2023 | 11:26
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi başladı! HDP’nin CHP’den talepleri ne olacak? | Video 04:03
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi başladı! HDP’nin CHP’den talepleri ne olacak? | Video 20.03.2023 | 12:16
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan, iftiraya ses kayıtlı cevap | Video 00:47
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, iftiraya ses kayıtlı cevap | Video 20.03.2023 | 11:23
Son Dakika: Kılıçdaroğlu bugün HDP ile görüşecek | Video 04:14
Son Dakika: Kılıçdaroğlu bugün HDP ile görüşecek | Video 20.03.2023 | 11:08
Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı için adaylığını ilan etti | Video 02:44
Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı için adaylığını ilan etti | Video 20.03.2023 | 09:25
Bloomberg HT muhabiri algı operasyonuna küçük çocuğu alet etti: Söylediği her şey yalan çıktı | Video 04:28
Bloomberg HT muhabiri algı operasyonuna küçük çocuğu alet etti: Söylediği her şey yalan çıktı | Video 19.03.2023 | 22:32
Deprem bölgesinde çocuklar MEB ve MSB’nin açtığı Mehmetçik Okullarında eğitime devam ediyor | Video 00:59
Deprem bölgesinde çocuklar MEB ve MSB’nin açtığı Mehmetçik Okullarında eğitime devam ediyor | Video 19.03.2023 | 21:22
Sele kapılan Fatma hemşire ile bebeğini arama çalışmaları aralıksız sürüyor | Video 00:09
Sele kapılan Fatma hemşire ile bebeğini arama çalışmaları aralıksız sürüyor | Video 19.03.2023 | 20:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA