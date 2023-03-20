Son dakika | Yaralar hızlı şekilde sarılıyor: 3 bakandan afet bölgesinde ortak açıklama | Video

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, selin vurduğu Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, "Şanlıurfa'da dereleri rahatlatacak sıfırdan projelendirme çalışması içindeyiz" ifadelerine yer verirken Bakan Nebati ise, "Sel bölgesinde çalışmalar yüzde 90'ın üzerinde bitmiştir. Sel felaketinin yaraları hızlı bir şekilde sarılıyor. İfadelerini kullandı. Bakan Nebati, hasar tespiti yapılan yerlerde ödemeler yapıldığını da belirtti.