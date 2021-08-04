Son dakika! YAŞ kararları açıklandı! İşte yeni Kara Kuvvetleri Komutanı | Video

Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Kritik toplantıya Başkan Erdoğan liderlik etti. Toplantıda Kuvvet Komutanlarının son durumları değerlendiriliyor, terfi ve atamalar ele alındı. Başkan Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecek atamalar, terfiler ve kararların duyurulacağı açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar'ın yaş haddinden emekli edildiğini, yerine 1.Ordu Komutanı Musa Avsever'in getirildiğini bildirdi. Kalın, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarının yaş haddi sürelerinin uzatıldığını bildirdi.