SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Fatih Erbakan'dan açıklama! | Video
Son dakika haberi: Seçimlere sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nın genişlemesine yönelik görüşmeler arttı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Son olarak Erbakan açıklamada bulundu.
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