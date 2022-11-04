Son dakika: Yerli oto nasıl üretiliyor? İşte TOGG’un destansı serüveni… | Video

Son dakika haberleri… Türkiye'nin 60 yıllık hayali 29 Ekim'de görkemli açılışa sahne olan Togg'un fabrikasının açılması ile gerçeğe dönüştü. Yerli otomobil TOGG sosyal medya hesabından yaptığı heyecanlandıran paylaşımda ise, yerli otomobilin üretim yolculuğuna dair serüvenini paylaştı. İşte o görüntüler…