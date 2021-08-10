Son dakika! YKS barajı düşecek mi? Başkan Erdoğan'a sunuldu | Video

Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde YKS barajı konusu var. "YKS barajı inecek mi?" sorusu sıcaklığını korurken yeni bir son dakika haberi geldi. YÖK, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı ile 'YKS barajı' konusunda toplantı yaptı. YÖK, çalışmasını tamamlarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da çalışma sunuldu.