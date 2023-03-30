SON DAKİKA: YSK Başkanı Ahmet Yener'den Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığı ilgili açıklama | Video

Son dakika haberine göre; Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasına yönelik yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı. Buna göre; seçimde 4 Cumhurbaşkanı adayı yarışacak.