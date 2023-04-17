SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener açıkladı! 4 milyon seçmen ilk kez oy kullanacak | Video

Son dakika haberi... YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimlerle ilgili verileri açıklamalarda bulundu. Yener, "Yurt içinde seçmen sayımız 60 milyon 697 bin 843 olup, bunun 30 milyon 710 bin 790'ını yani yüzde 50,6'sını kadın seçmenlerimiz oluşturmakta." ifadelerini kullandı. Bu seçimde 4 milyon 904 bin 672 kişi ise ilk kez oy kullanacak.