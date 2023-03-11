SON DAKİKA: YSK duyurdu! Seçime 36 parti katılacak | Video

Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu yaptığı açıklamayla seçimlere 36 partinin katılacağını açıkladı. 14 Mayıs'ta oy verme işlemleri ise 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.