Son dakika: Adana'da CHP’nin 'Sahra hastanesi kurduk' dediği yerde güzellik fuarı açıldı | Video

Son dakika haberleri... Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adana Belediye Başkanımız bin yataklı sahra hastanesi kurdu” dediği yerde Güzellik Fuarı açılıyor. CHP’nin hastane yalanında büyük komedi. Adana'daki fuar alanını paravanlarla böldürüp emanet yataklarla "Pandemiye karşı bin yataklı hastane kurduk" diye ilan eden CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın balonu fena patladı. Skandalı, Karalar'ın kendisi ifşa etti. Başında olduğu Adana Belediyesi, kentin dört bir yanına astığı afişlerle, sözde hastanenin olduğu alanda 19-22 Kasım'da Estetik, Kozmetik Güzellik Fuarı açılacağını duyurdu. İşte son dakika haberini detayları...