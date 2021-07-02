Sosyal medya tepki çeken görüntü! Apar topar paylaşımını sildi | Video

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, sebze meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı pazar yerinde çalışan bir kişi, gıda ürünün bulunduğu dolaba girip o ana ait görüntüleri 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekmesi üzerine paylaşım sitesinden kaldırıldı.