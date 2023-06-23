Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Paw Guards üyesi gözaltına alındı | Video
Sosyal medyada, sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara yönelik tehditte bulunduğu iddia edilen Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyesi gözaltına alındı.
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