Sosyal medyada yardım isteyen genç enkaz altında böyle kurtarıldı | Video
Malatya’da Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğümdeki depremde yıkılan binanın altında kalan gencin enkaz altına kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden arkadaşına mesaj göndererek yardım isteyen genç depremden saatler sonra üzerindeki tonlarca ağırlıkların altından sağ olarak kurtarıldı.
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