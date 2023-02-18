Video Haber Sosyal medyada yardım isteyen genç enkaz altında böyle kurtarıldı | Video
Sosyal medyada yardım isteyen genç enkaz altında böyle kurtarıldı | Video

Sosyal medyada yardım isteyen genç enkaz altında böyle kurtarıldı | Video

18.02.2023 | 01:31

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğümdeki depremde yıkılan binanın altında kalan gencin enkaz altına kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden arkadaşına mesaj göndererek yardım isteyen genç depremden saatler sonra üzerindeki tonlarca ağırlıkların altından sağ olarak kurtarıldı.

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