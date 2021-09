Sosyal medyadaki yalan haberlere kaşı ABD – AB güçlerini birleştirdi... Teknoloji devleri hedefte!

İnternet herhalde artık hepimiz için olmazsa olmazların başında geliyor. Her işimizi online yapıyoruz. Ama dijital ortamda yani sanal dünyada işler her zaman yolunda gitmiyor. Birçok şey kontrolsüz. Örneğin karşımıza çıkan her bilgi doğru mu bilmiyoruz? İşte bu yüzden devletlerin bu konudaki çalışmaları sürüyor. İnternet ortamını kontrol altına alabilmek için yasalar çıkarılıyor. Öncelik hedef yalan haberlerin yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek. Tabii ki nefret söylemleri de durdurulmaya çalışıyor. Irkçı paylaşımlar ve terör seviciliğinin önüne geçilmek isteniyor. Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren, 'Dünyanın Konuşmadıkları'nda; sosyal medyadaki yalan haberlere kaşı güçlerini birleştiren ABD – AB'nin sosyal medaydaki yalan haberlere karşı yürülüğe koryduğu yeni kanunları değerlendirdi...