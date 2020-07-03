Sosyal mesafeyi yok saydılar! Minibüs değil koronabüs! | Video
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Küçükçekmece'de koronavirüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.