Sosyetenin uğrak yerini inekler mesken tuttu | Video

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Çin’den tüm dünyaya yayılan ve son olarak ülkemizde de çok sayıda tedbirlerin alınmasına neden olan Koronavirüs salgını sonrası Bodrum’un bu aylarda en yoğun olan noktası şaşırttı. Bodrum’un Turgutreis Sahili’nde ve Yalıkavak Küdür Yarımadası’nda görülen inekler ‘Bodrum ineklere kaldı’ dedirtti.