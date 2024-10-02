Sözcü TV'de Fatih Portakal'dan şaşırtan sözler "Ama Tel Aviv maalesef şu anda füze saldırısı altında"

Sözcü TV'de Fatih Portakal, İran'ın Tel Aviv şehrine yaptığı füze saldırısını "Ama Tel Aviv maalesef şu anda füze saldırsı altında" şeklindeki ifade ile duyurdu.