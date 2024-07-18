Sözde hayvanseverler "Sakat kalan çocuklar için neden ses çıkartmıyorsunuz?" diyen adama saldırdı | VİDEOHABER

Eskişehir'de sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine karşı çıkmak için yürüyüş yapan kalabalık grup kendilerine "Sakat kalan çocuklar için neden ses çıkartmıyorsunuz?" diyerek tepki gösteren adama saldırmaya kalkarken, olaya polis müdahale etti.