Video Haber SpaceX’te Türksat 6A hareketliliği | Video
SpaceX’te Türksat 6A hareketliliği | Video

SpaceX’te Türksat 6A hareketliliği | Video

26.06.2024 | 12:37

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A’nın Amerika'nın Florida eyaletindeki SpaceX tesislerinde fırlatma öncesi testlerinin tamamlanma aşamasına geldiğini bildirerek, “Yüzde 80’in üzerinde bir yerlilik oranı ile ülkemizin en büyük Ar-Ge projesinde son aşamaya geldik ve her şey takvime uygun olarak ilerliyor. İki hafta içerisinde uydumuzu uzaya göndereceğiz. Ülkemiz için bir dönüm noktası olacak Türksat 6A’nın başarıyla hizmete alınması sonrasında Türkiye, uzay yarışında yeni bir döneme girecek” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın Amerika'nın Florida eyaletindeki SpaceX tesislerinde fırlatma gününü beklediğini kaydederek fırlatma öncesi testlerinin de tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi. Türksat 6A uydusunun entegrasyon ve testlerinin, 10 yıllık bir süreçte Türksat ve TUSAŞ iş birliğiyle ülkemize kazandırılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde gerçekleştirildiğini anımsatan Uraloğlu, Türksat 6A'yı, Türksat'ın yanı sıra TÜBİTAK Uzay, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH'in katkılarıyla en yüksek yerlilik oranıyla ürettiklerinin de altını çizdi.

- SPACEX FALCON 9 ROKETİYLE FIRLATILACAK
Türksat-6A Uydu Projesi'nin gereksinimler doğrultusunda ve proje takvimine göre süren faaliyetlerinin proje paydaşları ve ilgili kurumlarca yakından da takip edildiğini vurgulayan Uraloğlu, Türksat uydularının yedekliliğini sağlayacak ve mevcut kapasiteyi artıracak Türksat 6A'nın 6 Haziran'da SpaceX tesislerine ulaştığını kaydederek, "Nakliye işlemlerinin tamamlanması sonrasında başlatılan fırlatma aşaması testleri de tamamlanma aşamasına geldi. Mevcut proje takvimine göre Temmuz ayı ikinci haftasının başında Türksat 6A uydumuzu Space X firmasının Falcon 9 tip roketiyle uzaya göndermeyi planlanıyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki; yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranı ile ülkemizin en büyük Ar-Ge projesinde son aşamaya geldik ve her şey takvime uygun olarak ilerliyor" diye konuştu.

"UYDUNUN HER PARÇASI, FARKLI GÖREV YÜKLERİNE SAHİP UYDULAR İÇİN KULLANILABİLECEK"
Uraloğlu, Türksat-6A'nın başarıyla hizmete girmesinin Türkiye için büyük öneme sahip olduğunun altını çizerek Türksat 6A ile Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu platformunu geliştirmiş olacağını anımsattı. Türksat 6A'nın hizmete girmesinin ardından yüzde 81'in yerlilik oranı ile üretilen uydunun uzay deneyimi elde etmiş olacağını belirten Uraloğlu, "Bu sayede uydumuzun yerli ve milli olarak üretilen her parçası uydu deneyimi kazanmış olacak. Bu çok önemli. Çünkü ülkemizde üretilen bu parçaların hepsi uzay deneyimi kazanarak uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açılacak. Artık haberleşme uydusu üreten tüm ülkeler, bu ürünleri bizden alabilecek. Sadece haberleşme uydusu üreten bir ülke olmakla kalmayacağız, tüm uydu parçalarını ihraç da edeceğiz. Üretilen her parça, artık farklı görev yüklerine sahip uydular için de kullanılabilecek" dedi.

"BU PROJE İLE UZAY YARIŞINDA YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"
Bakan Uraloğlu, özellikle kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesi ve yüksek yerlilik oranı ile uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlığın azalmasının güvenlik açısından da büyük önemi olduğunun altını çizdi. Bir haberleşme uydusunun yaklaşık 250 milyon Dolar değeri olduğunu da anımsatan Uraloğlu, "Sadece bir uydunun değerini bile düşünürsek bu projenin ülkemiz için ne kadar önemli olduğu biraz daha anlaşılır olabilir. Ayrıca Türksat 6A'nın, uydu sektöründe yetişmiş insan kaynağı oluşturma konusunda da önemli katkısı olacak. Teknoloji ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde önemli bir pazar payına sahip olabilecek. Ülkemiz için bir dönüm noktası olacak Türksat 6A'nın başarıyla hizmete alınması sonrasında Türkiye, uzay yarışında yeni bir döneme girecek" ifadelerini kullandı.

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