Video Haber Spor sırasında fenalaşıp, ölen uzman çavuş toprağa verildi
Spor sırasında fenalaşıp, ölen uzman çavuş toprağa verildi

Spor sırasında fenalaşıp, ölen uzman çavuş toprağa verildi

22.10.2022 | 17:20

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Tekirdağ Malkara’daki tank taburunda iki gün önce spor sırasında fenalaşıp, hayatını kaybeden Uzman Çavuş Osman Koyuncu (36) Konya’nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi.

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