Stefan Kuntz'tan Letonya sözleri! "Önceliğimiz fark atmak değil" | Video

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya mücadelesi öncesinde basın toplantısı düzenledi. 2022 Dünya Kupası yolunda mutlak kazanmak zorunda olduğumuz müsabaka öncesinde değerlendirmelerde bulunan deneyimli hoca önceliğin kazanmak olduğunu ifade ederek, "Önce bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz, fark atmamız gerekiyor diye konuşursam, Letonya'ya saygısızlık etmiş olurum. Önce sonucu görelim, sonra bunu konuşalım." dedi.