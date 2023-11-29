Stoltenberg: "Çatışmanın daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmemesi önemli”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmemesinin önemli olduğunu açıkladı.