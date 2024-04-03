Suç makinası baba oğul yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı: Taksiden 11 düzensiz göçmen çıktı

Edirne'de polisin ikazına uymayıp kaçmaya çalışan araç kısa sürede yakalanırken gözaltına alınan şüphelilerden baba S.Ç.’nin 115 suçtan, oğlu İ.Y.Ç.’nin ise; 43 suçtan kaydının olduğu ve yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlendi. Uygulama noktasında durdurulan taksi içerisinde adeta balık istifi şeklinde doldurulmuş 11 düzensiz göçmen, polisleri bile hayrete düşürdü. Edirne Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından işlemleri tamamlanan 6 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.