Video Haber Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Karlov ölüm yıl dönümünde anıldı | Video
Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Karlov ölüm yıl dönümünde anıldı | Video

Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Karlov ölüm yıl dönümünde anıldı | Video

19.12.2023 | 13:53

FETÖ kumpası sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, ölümünün yıl dönümünde anıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu kapsamda Büyükelçilik Binası'nda Karlov'un ölümünün 7. yıl dönümü vesilesiyle anma töreni düzenlendi. Törene, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov'un yanı sıra Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve çok sayıda büyükelçi katıldı. Törende, Karlov'un büstünün önüne askerler tarafından çelenk bırakılmasının ardından Büyükelçi Erkhov ve diğer katılımcılar karanfil bıraktı.

Daha sonra Büyükelçi Erkhov, toplantı salonunda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün yoldaşımız, dostumuz, öğretmenimiz Andrey Karlov'un aramızdan ayrılışının yedinci yılı. Bugün çiçek bırakıyoruz ve onun nasıl bir insan olduğunu hatırlıyoruz. Bu yedi yılda Türkiye'de çok şey değişti, ülkemizde de çok şey değişti. Andrey Gennadieviç'e olan sevgimiz ve sonsuz saygımız değişmeden kalıyor. Onu anıyor, saygı duyuyor, seviyor ve onun davasını devam ettiriyoruz. Bunu ortaklarımızla birlikte yapıyoruz. Türk Dışişleri Bakanlığındaki meslektaşlarımızın katılımının güzel bir gelenek haline gelmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Onlarla birlikte büyük bir ortak iş yapıyoruz; yani Rusya-Türkiye işbirliğini güçlendiriyoruz. BDT ülkelerinin büyükelçiliklerinden meslektaşlarımın burada bulunmasının iyi bir gelenek haline gelmesinden çok memnunum. Orada da Andrey Gennadieviç'imizi hatırlamalarından ve sevmelerinden çok mutluyum."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu... | Video 01:41
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu... | Video 19.12.2023 | 14:23
Başkan Erdoğan: AB artık bu yanlıştan vazgeçmeli | Video 14:15
Başkan Erdoğan: "AB artık bu yanlıştan vazgeçmeli" | Video 19.12.2023 | 14:16
Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Karlov ölüm yıl dönümünde anıldı | Video 05:11
Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Karlov ölüm yıl dönümünde anıldı | Video 19.12.2023 | 13:53
Meral Akşener savaş ilan etti! Varım, buyursunlar! | Video 01:54
Meral Akşener savaş ilan etti! "Varım, buyursunlar!" | Video 19.12.2023 | 13:13
Zerzevan Kalesi’nde 1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu | Video 03:03
Zerzevan Kalesi'nde 1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu | Video 19.12.2023 | 12:51
Bakan Yerlikaya: “3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul’da yakalandı” | Video 00:34
Bakan Yerlikaya: “3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul’da yakalandı” | Video 19.12.2023 | 08:56
3 organize suç örgütü lideri yakalandı | Video 00:50
3 organize suç örgütü lideri yakalandı | Video 19.12.2023 | 08:21
Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü | Video 08:52
Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü | Video 19.12.2023 | 08:10
İsrail, Suriye ordusuna ait karakolu vurdu 00:12
İsrail, Suriye ordusuna ait karakolu vurdu 19.12.2023 | 00:27
SON DAKİKA | Gümüşhane ve Erzincan’da peş peşe korkutan depremler 03:07
SON DAKİKA | Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe korkutan depremler 19.12.2023 | 00:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Kuveyt’e taziye ziyareti 05:43
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Kuveyt’e taziye ziyareti 18.12.2023 | 23:18
Kassam Tugayları 3 İsrailli esirin görüntüsünü yayınladı 00:46
Kassam Tugayları 3 İsrailli esirin görüntüsünü yayınladı 18.12.2023 | 23:18
Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin bulunduğu cipin roketle vurulduğu görüntüleri yayınladı 03:57
Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin bulunduğu cipin roketle vurulduğu görüntüleri yayınladı 18.12.2023 | 23:18
Gazze’de can kaybı 19 bin 453’e yükseldi 02:21
Gazze’de can kaybı 19 bin 453’e yükseldi 18.12.2023 | 20:47
Mahalle sakinleri isyan etti, kamyonu durdurup yolu trafiğe kapattı 10:22
Mahalle sakinleri isyan etti, kamyonu durdurup yolu trafiğe kapattı 18.12.2023 | 18:13
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı 23:09
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı 18.12.2023 | 18:25
SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2’nci Toplantısı sona erdi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? | Video 02:46
SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci Toplantısı sona erdi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? | Video 18.12.2023 | 15:21
İYİ Parti’den istifalar hakkında ilk yorum! Dikkat çeken CHP vurgusu: Bunun adı operasyon siyasetidir! | Video 00:50
İYİ Parti’den istifalar hakkında ilk yorum! Dikkat çeken CHP vurgusu: "Bunun adı operasyon siyasetidir!" | Video 18.12.2023 | 15:05
Başkan Erdoğan Macaristan’da | Video 14:34
Başkan Erdoğan Macaristan'da | Video 18.12.2023 | 14:56
Adana Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı | Video 01:00
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı | Video 18.12.2023 | 10:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA