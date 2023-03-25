Sultanahmet Camii'nde ışıklar, depremde hayatını kaybedenler için söndürüldü | Video

İklim krizi ve doğa kayıplarına dikkati çekmek için 2007'den beri yapılan "Dünya Saati" etkinliğinde bu yıl Türkiye'deki ışıklar, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için kapatıldı.