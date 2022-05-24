Video Haber Sultanbeyli’de mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı | Video
Sultanbeyli’de mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı | Video

Sultanbeyli’de mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı | Video

24.05.2022 | 21:47

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Sultanbeyli'de bir mobilya fabrikası henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. İhbar üzerine çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken binanın çatısında ve iş yerinde hasar oluştu. Kontrol altına alınan fabrikanın son hali havadan görüntülendi.

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