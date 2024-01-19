Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG’li, Irak’ın kuzeyinde ise 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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