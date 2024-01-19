Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi | Video 19.01.2024 | 15:13 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG’li, Irak’ın kuzeyinde ise 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarına devam ediyor. MSB'den yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.